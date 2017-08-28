Ливия вернула Тунису 45 несостоявшихся мигрантов

Ливийские власти выдворили из страны очередную партию нелегальных мигрантов из Туниса. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Министерство иностранных дел Туниса сообщило, что 45 их граждан перешли ливийскую границу нелегально. Они планировали переправиться через Средиземное море и достичь берегов Италии.

Ливийская сторона доставила несостоявшихся мигрантов к пограничному КПП «Рас Джедир» и передала их тунисской стороне.

Отмечается, что буквально две недели назад из Ливии уже были депортированы 78 тунисцев.

Согласно официальным данным МИД Туниса, в последние годы в Европу нелегальными путями выехало 22 тысячи граждан страны.