Среда обитания

Палестинцы требуют от сионистов выдать тела убитых

28 августа в 12:19 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В Газе десятки палестинцев провели акцию протеста перед офисом Верховного комиссара ООН по правам человека. Главное требование протестующих было вернуть тела их родственников, которые Израиль держит у себя.

Также они требовали предоставить информацию о пропавших без вести палестинцах.

Среди протестующих были женщина, у которой пропал сын 11 лет назад и с тех пор она  не получила о нем никакой информации. 

Протестующие заявили о том, что сионистские власти не отдают тела убитых палестинцев, и при этом международные организации игнорируют их требования.

Автор: Нуруль Иман
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