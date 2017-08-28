Палестинцы требуют от сионистов выдать тела убитых

В Газе десятки палестинцев провели акцию протеста перед офисом Верховного комиссара ООН по правам человека. Главное требование протестующих было вернуть тела их родственников, которые Израиль держит у себя.

Также они требовали предоставить информацию о пропавших без вести палестинцах.

Среди протестующих были женщина, у которой пропал сын 11 лет назад и с тех пор она не получила о нем никакой информации.

Протестующие заявили о том, что сионистские власти не отдают тела убитых палестинцев, и при этом международные организации игнорируют их требования.