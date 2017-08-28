Англия отправит в Афганистан бойцов спецназа

Английское издание Times сообщило о том, что руководство Великобритании отправляет в Афганистан новые отряды спецназа.

Британский спецназ отправится вслед за новыми войсками США. Пентагон при этом намерен нарастить военную группировку в Афганистане на 4 тыс. человек, т.е. до 12 тыс.

Сколько военные отправит Лондон, издание не сообщает.

Подразделения Особой воздушной службы (Special Air Service, SAS) спецназа Великобритании готовы вернуться в Афганистан, чтобы поддержать новую стратегию США, которую предложил Дональд Трамп. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники в армии.