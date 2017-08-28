В Египте появится Hi-Tech ферма стоимостью $10 млрд

В Египте в течение года может появиться «аграрный город», в котором будут представлены новейшие технологии в сфере сельскохозяйственной промышленности. Как сообщают египетские СМИ, Каир и Корейско-Арабское общество (KAS) подписали соглашение о сотрудничестве для создания в стране интегрированного сельскохозяйственного города стоимостью $10 млрд.

Проект займет площадь 126 тыс. га и расположится в юго-восточной части Катарской впадины, на северо-западе Египта.

По словам премьер-министр страны Шарифа Исмаила, город будет полностью построен в течение полугода. Возводить объект будут египетские рабочие под руководством корейских экспертов.

На гигантской ферме будут представлены сельскохозяйственные проекты, использующие новейшие технологии: планируется создание 50 тыс. умных теплиц, установка устройств для опреснения морской воды и солнечных электростанций. Помимо этого, будут представлены проекты по производству кормов и культивированию стевии — здорового естественного подсластителя, заменяющего сахар.