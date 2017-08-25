Турция в союзе с восточной Европой против западной?

(На фото - министры иностранных дел Турции и Польши)

Участие министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в совещании со своими польским и румынским коллегой в Варшаве происходит на фоне весьма интересных заявлений.

Так, премьер-министр Польши Беата Шидло дала отповедь президенту Франции Эммануэлю Макрону, назвав его неопытным политиком и призвав его вести себя с ее страной подобающим образом. Это было сделано в ответ на недавнее заявление Макрона о том, что Польша своей политикой ввергает себя в международную изоляцию.

И примерно в то же время, находясь в Польше, с очередными резкими обвинениями в адрес Германии выступил турецкий министр Мевлют Чавушоглу. Он сказал , что министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль перешел все границы, заявив, что Турция не сможет войти в ЕС, пока ее возглавляет Эрдоган, что вполне можно понимать как подстрекательство турок к его свержению.

Вырисовывается интересная картина - Польша и Турция в данном случае практически дуэтом выступили против Франции и Германии. Последние две страны выступают с претензией на роль объединенного лидера объединенной Европы, которой считают возможным диктовать свои представления о демократии и том, как следует развиваться входящий в нее странам.

В свою очередь в Польше, которая входит в ЕС, сейчас у власти находится национал-консервативное правительство, крайне раздражающее Берлин и Париж. Правительство Эрдогана их раздражает не меньше с той лишь разницей, что Турцию в ЕС не пускают, хотя и соблазняют возможностью войти в него, если она будет слушаться Германию с Францией (разумеется, даже в этом случае ее в ЕС не примут).

Вот и получается, что в конфронтации с негласным европейским "центром" Польша и Турция фактически находятся заодно. Если же учесть, что ближайшим союзником Польши в этой конфронтации является Венгрия, которая имеет дружеские отношения с Турцией (венгерские националисты совмещают христианское самосознание с туранским), а также Хорватия, чье нынешнее правительство также весьма дружественно Анкаре, фактически можно говорить о намечающемся союзе Турции с восточной Европой против западной.