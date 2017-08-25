Турция, Польша и Румыния обсудят ситуацию с НАТО

В ближайшие дни министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу совершит визит в Польшу. Здесь он примет участие в военно-политическом совещании с участием глав МИД Румынии и Польши.

Отмечается, что в ходе посещения Польши, Чавушоглу встретится с проживающими в стране турецкими гражданами.

Это будет уже третье военно-политическое совещание Турция-Польша-Румыния. Первое состоялось 9 июня 2016 года в Варшаве, второе – 25 августа 2016 года в Анкаре.

В ходе встречи представители стран обменяются мнениями по ситуации с безопасностью на восточном и южном флангах НАТО в свете решений, принятых главами государств и правительств НАТО на саммитах в Уэльсе, Варшаве и Брюсселе.

Скорее всего, в мероприятии примет участие генсек НАТО Йенс Столтенберг.