Разоблачившего наемников в Сирии угрожают убить

Сайт "Фонтанка" продолжает свою не вполне понятную (учитывая его собственную близость к силовикам) информационную войну против криминальной империи путинских наемников в Сирии. Однако учитывая то, с какого рода людьми она ведется, для самих сотрудников "Фонтанки" она может оказаться не просто информационной.

Так в ходе своего информационного мониторинга они обнаружили, что лица, вовлеченные в деятельность наемнических структур, осуществляют розыск журналиста Дениса Короткова (на фото) и собирают данные на него для последующей расправы.

Призывами к расправе над Коротковым, который вытащил на свет всю эту криминально-милитаристскую империю, полны десятки комментариев, которые ее участники оставляют на своих форумах. Там же они обмениваются найденной информацией о возможном месте проживания журналиста.

Учитывая то, что российская военщина имеет опыт расправы с разоблачающими ее преступную деятельность журналистами, еще начиная с убийства Дмитрия Холодова в "либеральные" ельцинские времена, в условиях чекистско-гибридного террористического режима "Фонтанке" стоило бы отнестись к безопасности своего журналиста максимально серьезно.