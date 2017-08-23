Сирия: у путинских наемников заканчиваются деньги и оружие

Сайт "Фонтанка", близкий к кругам питерских силовиков, продолжает черный пиар путинских наемников, воюющих в Сирии. Напомним, что ранее "Фонтанка" вскрыла схему финансирования их деятельности и извлечения из нее прибыли людьми Путина.

Если верить новому расследованию "Фонтанки", путинских наемников в Сирии перевели на уже стандартный для РФ в условиях санкций режим - "денег нет, но вы держитесь".

Если раньше они получали неограниченное количество боеприпасов на обучение, то сейчас на пристрелку выдается по 20 патрон на человека. Стоявшие ранее у них на вооружении танки Т-72, системы залпового огня БМ-21 «Град», 122-миллиметровые гаубицы Д-30 отобрали, автоматы стали выдавать северокорейские, а пулеметы - РП-46, производства 50-60-х годов прошлого века.

Наемники Путина в Сирии почти перестали получать поддержку авиации и артиллерии, а военно-транспортная авиация больше не перевозит их раненных. Что касается зарплат, то они снизились почти в два раза кроме особо ценных бойцов из штурмовых батальонов. При этом, нередки стали случаи задержки зарплат.

Таким образом, можно предположить, что организаторы использования наемного пушечного мяса в Сирии либо просчитались с прибыльностью своей кровавой авантюры, либо просто не считают нужным излишне тратиться на свой расходный материал.