Малайзия стимулирует рост халяль-продукции

Малайзия ставит планы раскрутить экспорт халяльной продукции до 50 млрд малазийских ринггитов (свыше $ 11,5 млрд ) к 2020 году с 42 млрд ринггитов (около $ 10 млрд.) в прошлом году.

Как сообщил главный исполнительный директор Halal Industry Development Corporation (HDC) Датук Сери Джамил Бидин, росту экспорта способствует увеличение количества присутствующих на мировом рынке предпринимателей.

Он подчеркнул, что несмотря на глобальный экономический спад, спрос на халяльные продукты, особенно продукты питания и напитки, по-прежнему остается высоким.

«…мы планируем сотрудничать с Саудовской Аравией, чтобы сделать ее точкой входа, поскольку мы собираемся расширить свое присутствие на азиатском и африканском континентах», — сообщил Джамил Бидин журналистам на встрече АСЕАН-2017.

Он также заявил, что помимо Саудовской Аравии, Малайзия собирается налаживать торговые отношения с Японией.