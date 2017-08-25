Часть застрявших в «Домодедово» вылетела в хадж

Ситуация с застрявшими в московском аэропорту «Домодедово» хаджиями сдвинулась с мертвой точки. Как сообщает на своей странице в Facebook Расул Тавдиряков, прошлой ночью работники посольства Саудовской Аравии наконец-то вклеили визы в паспорта паломников из Башкортостана и доставили их в аэропорт. «Первый самолет уже вылетел и приземлился в Дубаи», сообщает московский активист. Однако, по его словам, добраться до Мекки хаджиям придется уже за свой счет, хотя доставить в Священный город их обязана была фирма. Но увы.

Кроме того, часть хаджиев, в том числе из Челябинска, которые ждали своего отлета в Мекку с 12 (!) августа, хвала Аллаху, вылетела вчера после обеда.

Но в аэропорту по-прежнему остаются хаджии, которые ждут своего заветного часа. Московские мусульмане продолжают, как и в течение уже нескольких дней, обеспечивать их горячей едой и питьем.