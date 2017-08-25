В Пакистане пожар уничтожил целый рынок

В столице Пакистана Исламабаде произошел сильный пожар, в результате которого дотла сгорел местный рынок.

Как рассказал заместитель мэра Исламабада Зеешан Накви, возгорание произошло в лавке, торгующей тканями, возле которой сжигали мусор.

К счастью, в пожаре никто не пострадал, потому что в этот день рынок не работал.

Местные СМИ сообщают, что для тушения огня были задействованы 20 пожарных машин и вертолет. Для ликвидации возгорания потребовалось более 3 часов.

На сгоревшем рынке находилось около 2000 лавок, которые работали по вторникам, пятницам и воскресеньям.