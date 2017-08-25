Среда обитания

Сионисты мечтают обрушить аль-Аксу. Пробурено уже 64 тоннеля

25 августа в 10:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Мечеть Аль-Акса может обрушиться в любой момент из-за действий сионистского режима. Об этом сообщает Палестинский информационный центр со ссылкой на Международный институт «Аль-Кудс». Издание сообщает, что  из-за непрекращающихся подкопов под Аль-Аксой, первая кибла мусульман может обрушиться внезапно и до основания.  

В своем ежегодном отчете международный институт «Аль-Кудс» сообщает, что под мечетью сионисты пробурили уже 64 тоннеля.

Центр не исключает, что Израиль в любой момент может спровоцировать «внезапное» разрушение мечети, списав это на природную стихию.

Палестинский информационный центр подчеркивает, что подкопы ведутся при  прямом одобрении «сверху».  В частности, отмечается, что «проведение заседания сионистского кабмина  в одном из тоннелей в 50-ю годовщину  оккупации Палестины является недвусмысленным посланием о том, что  раскопки осуществляются под тщательным контролем верхушки оккупационного режима».  

Автор: Нуруль Иман
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