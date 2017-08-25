Сионисты мечтают обрушить аль-Аксу. Пробурено уже 64 тоннеля

Мечеть Аль-Акса может обрушиться в любой момент из-за действий сионистского режима. Об этом сообщает Палестинский информационный центр со ссылкой на Международный институт «Аль-Кудс». Издание сообщает, что из-за непрекращающихся подкопов под Аль-Аксой, первая кибла мусульман может обрушиться внезапно и до основания.

В своем ежегодном отчете международный институт «Аль-Кудс» сообщает, что под мечетью сионисты пробурили уже 64 тоннеля.

Центр не исключает, что Израиль в любой момент может спровоцировать «внезапное» разрушение мечети, списав это на природную стихию.

Палестинский информационный центр подчеркивает, что подкопы ведутся при прямом одобрении «сверху». В частности, отмечается, что «проведение заседания сионистского кабмина в одном из тоннелей в 50-ю годовщину оккупации Палестины является недвусмысленным посланием о том, что раскопки осуществляются под тщательным контролем верхушки оккупационного режима».