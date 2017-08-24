Правозащитники: в России идет тотальная политическая слежка

Правозащитный центр "Агора" опубликовал доклад "Россия под наблюдением 2017: как власти выстраивают систему тотального политического контроля над гражданами".

Доклад на 22 страницах охватывает такие сферы как паспортный контроль контроль за перемещением граждан, контроль за иностранцами, но описываемые в этих разделах факты, хоть и свидетельствуют о России как о глубоко несвободной, зарегулированной стране, тем не менее, осуществляются в рамках ее "правового поля".

А вот что наглядно свидетельствует о том, что в ней уже давно установилась система диктатуры, политического сыска и террора, так это данные о возрождении худших советских практик, совмещенных с откровенно криминальными методами.

Авторы делают вывод о том, что "Выстроенная система контроля над гражданами включает в себя... электронную слежку, прослушивание телефонных переговоров и контроль корреспонденции, ведение различных реестров и баз профилактического учета отдельных категорий лиц".

Однако что отличает гибридный чекистско-бандитский режим от "честного" коммунистического тоталитаризма, так это активное делегирование силовых функций государства крышуемым им криминальным объединениям. "Нередко информация об определенных лицах, прежде всего, политических активистах, популярных блогерах и журналистах сознательно передается представителям неформальных силовых объединений или государственных медиа. В первом случае для проведения акций устрашения, во втором - съемки пропагандистских сюжетов", - говорится в докладе.

Авторы также признали наличие в путинистской России множества "черных списков", куда вносятся "неблагонадежные" лица и организации, такие как "списки экстремистов и террористов", "профилактические списки" и т.п.

Впрочем, тех, кто ознакомился с нашим докладом о том, как машина политического террора работает против мусульман, всем этим уже не удивишь.