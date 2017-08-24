В «Домодедово» застряли хаджии из Башкортостана

В московском аэропорту находятся около 50 хаджиев из Башкортостана. Они ждут своего отлета в Саудовскую Аравию уже с 22 числа. Старики и бабушки не теряют надежду сесть на заветный самолет и отправиться в хадж.

Как сообщает на своей странице в Facebook Расул Тавдияров, «На сегодняшний день в посольстве Саудовской Аравии в Москве находятся свыше 1000 паспортов россиян. Квоты на этих людей имеются, места в отелях Мекки и Медины куплены. Остается только вклеить визу в загранпаспорт, сесть в самолет, сделать селфи и написать «Всем саламу алейкум, мы взлетаем». Однако, аппарат, который распечатывает эти визы сломался.

При этом авиаперевозчик не обеспечил паломников, которые находятся в аэропорту уже продолжительное время, ничем, кроме трех бутылочек воды.

Но неравнодушные мусульмане проявили заботу о хаджиях и предоставили им горячую еду, фрукты, компоты и т.д.. Первыми откликнулись мусульмане из таджикской диаспоры. «Мы не могли упустить такую прекрасную возможность заработать довольствие Всевышнего Аллаха», - сказал представитель таджикской диаспоры Фарход Одинаев. Также, как сообщает Расул Тавдияров, активисты Дискуссионного Молодежного Мусульманского Клуба при ДУМ Москвы и Центрального региона привезли свыше 100 порций ужина из Ресторана «Шейх Палас» для паломников. Мусульмане из ДУМ Москвы и фонда «Закят» тоже привезли еду хаджиям.

В Мекку прибывают хаджии со всего мира. Сам хадж же придется на 30 августа и завершится 1 сентября. Стоит надеяться, что паломникам из Башкортостана все-таки суждено будет в этом году совершить хадж.