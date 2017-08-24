Турция и Катар налаживают морские контейнерные грузоперевозки

Торговые отношения между Турцией и Катаром продолжают набирать обороты. Так, две страны налаживают морские контейнерные грузоперевозки. Об этом сообщает катарская компания Milaha.

Теперь из турецкого города Измир будет выходить один контейнеровоз грузоподъемностью пять тысяч тонн. Он должен достичь берегов Катара в течение 11 дней. При этом частота грузоперевозок между двумя странами составит один раз в 20-25 дней.

Стоит отметить, что в последние месяцы наблюдается значительный рост товарооборота между Катаром и Турцией.