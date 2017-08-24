В Ливии освободили похищенного экс-премьера

В Ливии освободили похищенного несколько дней назад в Триполи бывшего премьер-министра Али Зейдана. Об этом сообщает газета Libya Herald со ссылкой на родных Зейдана.

Родственники политика пояснили, что Зейдан в настоящее время по-прежнему находится в Триполи. Один из членов его семьи рассказал, что экс-премьер уже несколько раз разговаривал с ним по телефону после освобождения.

Подробности того, как именно Зейдан оказался на свободе, неизвестны.

Ранее сообщалось, что вооруженные люди ворвались в гостиницу в центре Триполи, где находился политик, и увезли его в неизвестном направлении.

Али Зейдан занимал пост премьер-министра Ливии в 2012-2014 годах.