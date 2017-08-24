Чад закрывает посольство Катара и высылает его представителей

Дипломатов Катар выдворяют из Чада, обвинив Доху в попытке дестабилизировать ситуацию через соседнюю Ливию. Для сборов сотрудникам дипмиссии Катара дали 10 суток.

В заявлении МИД Чада говорится, что этот шаг направлен на «обеспечение мира и безопасности». В частности, официальный представитель ведомства заявил: «В целях обеспечения мира и безопасности в регионе Чад призывает Катар прекратить все действия, которые могут подорвать его безопасность, а также проблемы стран бассейна озер Чад и Сахеля».

При этом никаких подробностей или доказательств обвинения власти Чада не предоставили.

Кроме того, МИД страны заявил, что закроет свою дипломатическую миссию в Дохе и отзовет весь персонал.