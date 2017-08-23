В Турции продолжается кампания по отправке воды в Сирию

Турецкая неправительственная организация (НПО) İhsan ve Hizmet Derneği, офис которой расположен в турецкой провинции Газиантеп, отправила в Сирию 75 тонн питьевой воды. Эти действия проводятся в рамках кампании помощи в водоснабжении страны.

Глава организации İhsan ve Hizmet Derneği Али Кырмызы отметил, что жители провинции Газиантеп проявляют повышенный интерес к указанной кампании.

«Нехватка питьевой воды - одна из главных проблем Сирии. Мы стараемся оказать помощь жителям Сирии в этом вопросе», - сказал Кырмызы.