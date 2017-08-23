Общество

В Турции продолжается кампания по отправке воды в Сирию

23 августа в 14:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Турецкая неправительственная организация (НПО) İhsan ve Hizmet Derneği, офис которой расположен в турецкой провинции Газиантеп, отправила в Сирию 75 тонн питьевой воды. Эти действия проводятся в рамках кампании помощи в водоснабжении страны. 

Глава организации İhsan ve Hizmet Derneği  Али Кырмызы отметил, что жители провинции Газиантеп проявляют повышенный интерес  к указанной кампании. 

«Нехватка питьевой воды - одна из главных проблем Сирии. Мы стараемся оказать помощь жителям Сирии в этом вопросе», - сказал Кырмызы.

Автор: Нуруль Иман
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