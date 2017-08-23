Ливия спровоцировала рост цен на нефть

Информация о том, что добыча на крупнейшем нефтяном месторождении Ливии аш-Шарара снова приостановлена спровоцировала рост мировых цен на нефть. Скачок был зафиксирован в ходе торгов во вторник вечером.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:02 мск во вторник поднялась на 0,95% до $52,15 за баррель. Котировка сентябрьского контракта на нефть WTI, торги по которому завершаются во вторник, повысилась к этому времени на 0,82% на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) до $47,79 за баррель. Более активно торгуемый октябрьский контракт подорожал на 0,90% до $47,96 за баррель. Об этом сообщает «Финмаркет».

«Если нас ждет новая эпоха нестабильности, если добыча нефти в Ливии снова станет непредсказуемым фактором, то цены определенно получат поддержку», — считает старший рыночный аналитик Price Futures Group Inc. Фил Флинн.