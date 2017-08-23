Хомс: силы Асада намеренно бьют по мирным жителям

Силы асадитского режима нанесли удар по жилым районам сирийского города Хомс. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Отмечается, что в результате авиаударов погиб один мирный житель, 15 получили ранение.

В числе раненых есть женщины и дети. Об этом агентству рассказал главврач больницы района Хола в Хомсе Адиль Беккар.

Он подчеркнул, что силы режима целенаправленно бьют по жилым кварталам Хомса.

Сообщается, что помимо этой атаки, артиллерийскому удару подверглась деревня Ганто в Хомсе. К счастью, здесь жертв и пострадавших не было.