Хомс: силы Асада намеренно бьют по мирным жителям

Силы асадитского режима нанесли удар по жилым районам сирийского города Хомс. Об этом сообщает агентство «Анадолу».
Отмечается, что в результате авиаударов погиб один мирный житель, 15 получили ранение.
В числе раненых есть женщины и дети. Об этом агентству рассказал главврач больницы района Хола в Хомсе Адиль Беккар.
Он подчеркнул, что силы режима целенаправленно бьют по жилым кварталам Хомса.
Сообщается, что помимо этой атаки, артиллерийскому удару подверглась деревня Ганто в Хомсе. К счастью, здесь жертв и пострадавших не было.