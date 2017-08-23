Кремль кинул дагестанских погорельцев. Те обещают митинг в Москве

Жители дагестанского села Мокок вышли на митинг с требованием выплатить им положенные компенсации за сгоревшие дома. Об этом сообщает «Общая газета». Как отмечает издание, в акции приняли участие 120 человек.

Митингующие потребовали от властей решить их проблемы в течение месяца. В противном случаи участники акции пригрозили митингами в Махачкале и Москве.

Напомним, пожар в Мококе произошел ровно год назад, 21 августа 2016 года и уничтожил всю историческую часть населенного пункта, а вместе с ней и десятки жилых деревянных домов. При пожаре уцелели только около 40 жилых построек. Более 700 человек остались без крова.

Российские власти тогда обещали погорельцам новые дома и денежные компенсации, но в 2017 года Минфин РФ отказался выделять 680 млн рублей на компенсации погорельцам, сославшись на имеющиеся в бюджете республики 4 млрд рублей. Республиканские же власти заявили, что эти средства уже распределены на другие расходы. От властей погорельцы получили всего по 5 тысяч рублей, а на одну семью власти выделили не больше 25 тысяч рублей. Обещанные властями дома так и не начали строить, а временное жилье им предоставлено также не было. Из палаточного городка потерпевшие разъехались по своим родственникам.