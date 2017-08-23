В Казани начался суд над мусульманами, среди них заслуженный артист Татарстана

Вчера в Казани начался судебный процесс по делу группы мусульман, которых обвиняют в причастности к «Хизб ут-Тахрир», запрещенной в России. По делу проходят восемь человек: Азат Адиев, Асгат Хафизов, Альберт Валиуллин, Рузиль Давлетшин, Ленар Саитов, Тимур Узбеков, Радик Зарипов, Павел Хевронин. Азат Авдеев – заслуженный артист Татарстана бывший солист популярной в Татарстане группы «Казан егетлэре» - на момент задержания работал в составе мусульманской группы «Раян».

Затяжное следствие над мусульманами длилось на протяжении трех лет. Как отмечают родственники подсудимых, все обвинения строятся на показаниях скрытых свидетелей. Это обычная практика для российских судов в таких делах: засекреченные свидетели в своем большинстве не знают подсудимых и дают «показания» по подготовленному силовиками тексту.

Подсудимые отмечают, что все договорные адвокаты судом были отстранены от дела. А назначенные защитники только недавно приступили к рассмотрению материалов дела. В связи с этим, они ознакомились с делом чисто формально и не смогут представлять хоть какую-то защиту в суде. Поэтому подсудимые мусульмане просили суд предоставить адвокатам достаточное время для ознакомления. Однако, суд ограничил время на ознакомления до одной рабочей недели и назначил следующее заседание на 5 сентября.

С ужесточением законодательства после принятия так называемого «закона Яровой», репрессии против мусульман и «Хизб ут-Тахрир», в частности, усилились. Теперь за чтение «запрещенной литературы» мусульманам может грозить от 10 до 20 лет лишения свободы.