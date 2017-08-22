Впервые в истории: Катар доставил сжиженный газ таким способом

Катар стал первой в истории страной, которая осуществила поставку и разгрузку сжиженного природного газа (СПГ) с одного СПГ-танкера в более чем одном порту.

Стоит отметить, что Катар на сегодня является крупнейшим мировым производителем и экспортером СПГ.

В этой отрасли страну представляют компании Qatargas и RasGas Company, которые совместно зафрахтовали газовоз Al Khuwair для поставок СПГ различным покупателям в Бельгии и Великобритании. Топливо разгрузили, соответственно, в портах Брюгге (Бельгия) и Саут-Хук (Великобритания).