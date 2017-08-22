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В Сирии разбомбили мечеть во время намаза

22 августа в 17:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В Сирии уже не в первый раз «случайно» разбомбили мечеть, в которой находились молящиеся мусульмане. Все они пришли в мечеть для совершения коллективного намаза.  Как сообщают  СМИ, удар был нанесен военно-воздушными силами  международной коалиции, возглавляемой США.  Мечеть располагалась в населенном пункте Эль-Джазаа, который расположен на юго-востоке сирийской провинции Хасеке.

Жертвами  удара и, по воле Аллаха, шахидами стали свыше 40 человек. Все убитые мусульмане пришли в мечеть для совершения намаза.

Автор: Нуруль Иман
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