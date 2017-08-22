В Сирии разбомбили мечеть во время намаза

В Сирии уже не в первый раз «случайно» разбомбили мечеть, в которой находились молящиеся мусульмане. Все они пришли в мечеть для совершения коллективного намаза. Как сообщают СМИ, удар был нанесен военно-воздушными силами международной коалиции, возглавляемой США. Мечеть располагалась в населенном пункте Эль-Джазаа, который расположен на юго-востоке сирийской провинции Хасеке.

Жертвами удара и, по воле Аллаха, шахидами стали свыше 40 человек. Все убитые мусульмане пришли в мечеть для совершения намаза.