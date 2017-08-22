Победитель конкурса Корана отправится в хадж

В Карачаево-Черкесии подошел к концу конкурс Корана, главным призом в котором была поездка в хадж. По итогам соревнования абсолютным победителем стал Альберт Чомаев, который и отправится в Мекку.

На конкурсе участники были разделены на несколько возрастных категорий, начиная от маленьких мусульман младше 10 лет и заканчивая чтецами старше 70 лет. В соревновании также оценивались усердие, воля к победе, красивый, звонкий и громкий голос, выразительность прочтения, а также выбирались самый молодой и самый пожилой участники. Число конкурсантов составило 49 человек.

Победители в каждой возрастной категории получили различные денежные призы.