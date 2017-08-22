Режим Нетаньяху хочет умучать палестинского активиста

Правозащитники заявляют, что жизни лидера «Палестинского исламского движения 1948 года» Раида Салаха грозит реальная угроза. Эксперты из Арабской Организация по правам человека (АОПЧ), базирующаяся в Великобритании заявляют, что сионистский режим готов любым способом ликвидировать шейха.

Правозащитники сообщают, что у них имеются достоверные данные о том, что сионистские офицеры угрожали казнить Салаха и при этом убедить мир в том, что он умер «при естественных обстоятельствах».

В заявлении приводится требование о предоставлении шейху независимой физической защиты.

Напомним, Раид Салах был похищен силами сионистского режима 15 августа из своего дома в городе Умм аль-Фахм.

Позднее Салах заявил присяжным, что он подвергается физическому и психологическому насилию со стороны израильских надзирателей и возложил на Нетаньяху полную ответственного за свою жизнь.

«Что бы со мной ни случилось - это на совести Нетаньяху и его министров», - заявил Салах. «Я не собираюсь молчать. Мне нечего скрывать, и я буду говорить с соответствующей трибуны. Полиция лжет в угоду Нетаньяху и его министрам», — заявил шейх.