Армения: Турции не место в ЕАЭС

Заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян (на фото) заявил, что Армения как член Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС) будет противодействовать созданию таможенного союза между ним и Турцией.

С инициативой подписания соответствующего таможенного соглашения ранее выступил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи. «Есть много направлений сотрудничества — нефтехимия, сельское хозяйство и другие, — которые покажут нам новый потенциал. Соглашение о свободной торговле между РФ и Турцией приведет к новому уровню партнерства. Это соглашение включит и инвестиции», — сказал турецкий министр.

Однако "процветающей" и неуклонно "богатеющей" Армении, судя по словам ее замминистра иностранных дел, инвестиции не нужны, как не нужны они, по ее мнению, и ЕАЭС.

Как заявил Кочарян, документы о создании ЕАЭС не предусматривают такой возможности как заключение таможенного союза с третьими странами.