Житель Татарстана решил обменять мусхаф Корана на квартиру

Житель Татарстана предлагает обменять его старинный мусхаф Корана на квартиру или землю. Свое предложение житель Набережных Челнов разместил на сайте бесплатных объявлений. Как утверждает продавец, его мусхаф является рукописным издание XVII века. Также он подчеркивает, что его владелец «прошел через многие войны, хранил его под сердцем и остался жив, передавая его своему сыну».

Стоимость старинного мусхафа его обладатель оценил в 2 миллиона рублей.

Автор объявления также рассматривает вариант обмена мусхафа на машину, квартиру, земельный участок или дом в деревне.