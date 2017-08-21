В Казахстане строят необычную мечеть будущего

В столице Казахстана построят мечеть в футуристическом стиле. По словам архитектора – директора проектно-производственной компании Сагындыка Джамбулатова, при проектировке здания за основу был взят стиль символизма и авангарда. Это и объясняет необычную форму мечети.

Архитектор также отметил, что подобный необычный стиль уже использовался в проектах мечетей в Малайзии и Германии.

При проектировании внешнего вида фасада мечети архитектор прибег к этническому дизайну и игре образов. «Эта мечеть, если смотреть сверху с минарета, похожа на цветок и одновременно на грани алмаза», - отметил Джамбулатов. По его словам, посетителей мечети удивит и внутренний дизайн. «Внутри будет еще интереснее. Будет необычное решение михраба (ниша в стене мечети), он будет оторван от стены и будет как бы воздушным", - рассказал он.

«Между гранями крыши есть расстояния. Там будут расположены окна и освещение мечети. Кроме того, здесь мы построили галерею. Допустим, идет дождь, и люди, выходя с главного входа, могут пройтись вокруг мечети по крытой галерее», - добавил Сагындык Джамбулатов.