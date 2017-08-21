Асад применил отравляющий газ в зоне деэслакации

Режим Асада применил отравляющий газ в районе Джобар сирийской столицы Дамаска. Стоит отметить, что этот район входит в зону деэскалации. Агентство «Анадолу» сообщает, что в результате нападения асадовксих сил пострадали четыре человека.

По сообщению Медицинского центра Джобара, около 01:00 по местному времени силы режима предприняли атаку на район с применением неопознанного отравляющего газа.

Врачи отмечают, что у пострадавших наблюдаются такие симптомы, как одышка, рвота, головокружение и нарушение зрения.

Стоит отметить, что на прошлой неделе силы режима Асада предприняли аналогичную атаку с применением отравляющего газа на район Айн Терма пригорода Дамаска Восточная Гута. Тогда пострадали четыре бойца вооруженной оппозиции.