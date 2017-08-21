Эрдоган опять послал немецкого министра

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль решил вступил в заочную словесную полемику с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, но был просто послан последним.

Напомним, что на прошлой неделе Эрдоган призвал немецких турок, обладающих правом голоса, отказать в поддержке на предстоящих парламентских выборах в Германии всем партиям, занимающим враждебную Турции позицию, будь то партия Меркель (ХДС) или оппозиционные социал-демократы и зеленые.

Габриэль назвал это "актом вмешательства в суверенитет страны" и призвал ему противостоять. Чем призыв Эрдогана отличается от недвусмысленной поддержки немецкими и многими другими европейскими лидерами противников Эрдогана на недавнем референдуме в Турции, он при этом не пояснил.

Однако Эрдоган заявил, что не собирается полемизировать с немецким министром. «Он ничего не понимает. Кто ты такой, что разговариваешь с президентом Турецкой Республики? Разговаривай с главой МИД Турции. Знай свое место, не надо читать нам нотации», — сказал он.

При этом, он парировал, что Турцию не испугать угрозами "закрыть ей свои двери".

«Нам хватает дверей. Мы с радостью сближаемся с теми, кто их для нас открывает. И мы для них открываем свои двери», — сказал турецкий лидер.

Напомним, что это уже не первый раз, когда Эрдоган в достаточно жесткой форме отвечает своим оппонентам из ЕС.