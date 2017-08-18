Эрдоган - немецким туркам: не голосуйте за Меркель и врагов Турции

Выступая перед журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал своих соотечественников, проживающих в Германии и являющихся ее гражданами, отказать в поддержке на выборах партии Ангелы Меркель и всем партиям, которые занимают враждебную Турции позицию.

Такое заявление Эрдоган сделал после очередного отказа Германии выдать в Турцию очередного путчиста.

"Прямо сейчас в Германии социал-демократы (СДПГ) и христианские демократы (ХДС) говорят: "Мы сможем приобрести много голосов, если мы будем третировать Турцию". Я призываю моих соотечественников в Германии никогда не поддерживать эти партии. Не поддерживайте ХДС, СДПГ или Зеленых. Все они враги Турции", - сказал Эрдоган.



При этом он призвал немецких турок поддержать партии, вне зависимости от их нынешнего веса в немецкой политике, которые не занимают враждебную Турции позицию.

"Это вопрос борьбы за честь для моих соотечественников, живущих в Германии", - сказал Эрдоган.

В Германии настоящий момент проживает примерно 1 миллион турок, имеющих избирательное право в качестве немецких граждан. Выразить свою политическую позицию они смогут на парламентских выборах, которые должны пройти в сентябре.