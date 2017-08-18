Сирия как полигон международного терроризма - леворадикального

Британские Центр противодействия радикализации и терроризму и Общество Генри Джексона опубликовали доклад на 128 страницах с подробным описанием участия десятков идейных террористов из западных стран в войне в Сирии.

Однако террористы эти присоединились не к ИГИЛ*, как можно было бы ожидать, а к т.н. сирийскому Демократическому союзу (PYD), который является ничем иным как сирийским филиалом Рабочей Партии Курдистана (РПК).

Доклад, содержащий в себе досье на террористов и описывающий их инфраструктуру, вызвал настоящую бурю негодования у тех, кто прячется за масками "курдов" и "борцов за курдский народ".

Еще бы - ведь все эти десятки европейцев не имеют никакого отношения к курдам, но зато имеют к различным леворадикальным - неотроцкистским, неомарксистским и т.п. организациям.

Кстати, в свете уличной конфронтации с участием леворадикалов на Западе, в частности, недавно в Гамбурге или в США, западным обществам стоило бы задуматься о том, какую мину замедленного действия они закладывают под себя, поддерживая тех, кто еще несколько десятилетий назад воспринимался как их главный враг - агрессивных социалистов.

Ведь т.н. Сирийский Курдистан, который поддерживают, в частности, американцы, с самого начала был и до сих пор остается ничем иным, как базой и плацдармом РПК, которая в свою очередь является не курдским национальным движением, а международным неокоммунистическим, использующим в своих целях курдский фактор.