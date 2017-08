Свиные грезы Дональда Трампа

Дональд Трамп, который отказался даже осудить т.н. "белый терроризм" (неонацистский терроризм) в собственной стране, в своей обычной нелепой манере отреагировал на т.н. "исламский террор" (на самом деле, хариджитский или, если использовать западную терминологию - "джихадистский") в испанской Барселоне.

Так, после произошедшего в ней теракта он разместил в своем твиттере (за часто использование которого его давно прозвали Твитлером) следующий текст:

«Поучитесь у генерала США Першинга, что он делал с пойманными террористами. После этого 35 лет не было радиального исламского терроризма!» — написал он.

Напомним читателям про содержание этого бреда, высказываемого Трампом уже третий раз - дважды во время его избирательной кампании и теперь в должности президента. Речь идет о легенде, согласно которой американский генерал Першинг во время войны против мусульманских борцов за свободу Филлипины (которых потерявшие берега исламофобы уже тоже записывают в "террористы") якобы решил расстреливать пленных пулями, обмазанными свинным жиром, сумев их таким образом победить.

С реальностью же эти свиные грезы Трампа и ему подобных исламофобов не имеют ничего общего, потому что дело обстояло вот так:

"Вкратце, американцы усмирили восстание, используя практику кнута и пряника. Многие мусульмане, включая женщин и детей, были безжалостно убиты, и точное число погибших нам неизвестно до сих пор. Вместе с тем, сам генерал Першинг считался как раз сторонником мягких мер и прибегал чаще к дипломатическим решениям конфликта. Массовых расстрелов за ним не известно. Среди предпринятых им мер по пацификации моро были в том числе и такие, как назначение их вождей на руководящие должности в местной администрации, обещание отдать правительственную землю под мечети и мадрасы, признание некоторых обычаев и т.д. Собственно, у нас есть возможность прочитать любопытный документ, показывающий, какие выводы из кампании на Филиппинах делают американские офицеры в военных учебных заведениях - American Military Strategy during the Moro Insurrection in the Philippines, 1903-1913, by Major Daniel G. Miller. Ни слова о свиной крови или коже.

Идею о том, что нападения Juramentado (мусульманских мучеников, вооруженных мечами) остановило использование свиной крови, активно стали распространять американские журналисты, основываясь, видимо, на солдатских байках. Эта идея стала настолько популярной, что была отражена даже в популярном эпическом кинофильме 1939 года The Real Glory («Настоящая слава»). В принципе, не исключено, что американские солдаты действительно могли использовать свиную кровь, да и какие угодно нечистоты, чтобы воевать таким образом с мусульманами. Но никаких фактов, подтверждающих, что генерал Першинг так поступал, не существует. И тем более, не существует никаких фактов, что это как-то сказалось на активности Juramentado. Активная фаза войны закончилась в 1913 году, но партизанские атаки, в том числе и нападения мечников, продолжались периодически до самого конца американского присутствия на Филиппинах. Накануне японского вторжения в 1941 году журнал Times писал, что нападения Juramentado происходят практически через день. Точно также моро вели войну с японцами – те вырезали всю родню погибшего мечника (удивительно, почему либерал Познер не предложил еще и это). Этот конфликт с моро унаследовало и независимое Филиппинское государство, война с которым продолжается и сегодня".

Но кого интересует историческая правда? Явно не дешевого популиста, который сумев прорваться к власти в ведущей мировой державе (что свидетельствует о ее перспективах...) не придумал лучшего способа победить т.н. "исламский терроризм" как обмазывать пули свиным жиром.

Ну а чем же тогда надо обмазывать пули, чтобы победить "коричневый терроризм" в США (коричневый - цвет нацистов)? Веществом соответствующего цвета? По логике Трампа, получается, что так.

Ну что ж, можно только "поздравить" американцев с таким глубокомыслящим президентом.