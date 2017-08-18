Эрдоган отправится в Иорданию для обсуждения важных вопросов

На 21 августа у президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган запланирован официальный визит в Иорданию. В ходе однодневной поездки Эрдоган встретится с королем Абдаллой.

Планируется, что лидеры двух стран обсудят ряд важных вопросов. Среди них: двусторонние связи государств, палестинско-израильский конфликт, последние события в Сирии, референдум по вопросу независимости, который будет проведен в сентябре в курдском региональном правлении на севере Ирака, а также кризис вокруг Катара. Также стороны поднимут темы в области туризма, промышленности и морского сообщения.

Встреча приурочена к 70-й годовщине со дня установления дипотношений между Турцией и Иорданией.