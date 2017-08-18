Катар и Молдова усиливают двухстороннее сотрудничество

Катар и Молдова увеличивают объемы двухсторонней торговли. Так, на днях состоялась встреча президента Молдовы Игоря Додона и генерального секретаря министра иностранных дел Катара Ахмада аль-Хамади. В ходе встречи глава Молдовы приветствовал 20-ую годовщину со дня установления дипломатических отношений между Республикой Молдова и Государством Катар.



Глава Молдовы подчеркнул необходимость активизации дружеских взаимоотношений между странами и развития сотрудничества. Он также выразил «уверенность в наличии огромного неиспользованного потенциала, прежде всего в области торговли».

Кроме всего прочего, представители двух стран сообщили о планах открытия посольств в столицах двух государств.