Крым: старика продолжают мучать в СИЗО

Задержанный крымскотатарский престарелый активист Сервер Караметов пожаловался адвокату на ужасное обращение силовиков в СИЗО. Защитник Караметова Эдем Семедляев на свой странице в Facebook рассказал, что в камере, в которой содержится его подзащитный, постоянно горит свет, что мешает нормальному сну. «Также жалуется на то, что очень мало времени дают для прогулок - всего лишь один час», – сообщил адвокат.

76-летний Караметов жалуется на жестокое обращение сотрудников спецприемника, которые разбрасывают вещи и постель по всей камере при утреннем досмотре.

«Сегодня при обыске он потерял вставную челюсть. Хорошо ребята молодые, которые с ним сидят, помогли ему и нашли», – рассказал адвокат.

Напомним, 8 августа российские силовики задержали крымскотатарского активиста Сервера Караметова, который вышел с плакатом к Верховному суду Крыма. Он требовал прекратить преследование крымских татар. Силовики затащили старика в машину и увезли в отделение. Позже суд назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей и административный арест на 10 суток.