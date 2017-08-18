В Дагестане прогремел взрыв – двое погибли

В четверг в Дагестане в Хасавюртовском районе неподалеку от селения Новогагатли взорвалось самодельное взрывное устройство. По предварительным данным, в результате подрыва погибли два человека и еще двое пострадали.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Не исключено, что погибшими могли быть молодые люди в возрасте 17-19 лет.

По мнению силовиком, вероятнее всего взорвалось самодельное взрывное устройство. Обстоятельства дела выясняются.