Их нравы

Сионисты дерзко напали на палестинцев

18 августа в 10:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

 

Как сообщает Палестинский информационный центр, по меньшей мере 27 палестинцев пострадали в результате ожесточенных столкновений, спровоцированных сионистскими силами. Последние вторглись в город Кабер, на севере провинции Рамаллах, и снесли дом убитого Умара аль-Абда, который участвовал в антиоккупационных мероприятиях.

Среди 27 пострадавших - оператор местного палестинского канала  Мухаммад Ради.  Отмечается, что четырнадцать палестинцев ранены из травматического оружия, а еще тринадцать пострадали от слезоточивого газа.

Стоит подчеркнуть, что недавно сионисты похитили родителей и дядю Умара аль-Абда, и в настоящее время удерживают их в  тюрьме. 

Автор: Нуруль Иман
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