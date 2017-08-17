Брат президента Татарстана: идет атака на Республику

Раис Минниханов, брат президента Татарстана Рустама Минниханова заявил, что хакерскую атаку на крупнейший для него "Ак Барс Банк" следует воспринимать как составную часть атаки на Республику.

«В последние несколько дней очень много просьб поступает по Ак Барс Банку. Ну, поймите, Ак Барс Банк — национальный банк республики. Приблизительно 200 миллиардов — только бюджет. Получается, что исполнение в месяц идет около 20 миллиардов. Поэтому нет банка — нет республики. Бомбят всю республику. Это натуральная бомбежка!», — сказал он.

Он также добавил: «Банк — это не просто банк, это экономика республики, это политика республики. Разделенности тут быть не может. Я уверен, что сомневаться в нем никак нельзя».

Речь идет о том, что на обслуживающий бюджет Республики банк сейчас идет массированная смс-атака, призванная парализовать деятельность ряда его сервисов, включая и банкоматы.

Напомним, что ранее Москва "раскулачила" три крупнейших татарских банка: ПАО «Татфондбанк», ПАО «Интехбанк» и АО «Анкор банк», что наблюдатели также связывали с атакой Кремля против республики.