Политика

Анкара требует от Германии выдачи «имама» FETÖ

17 августа в 14:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Анкара направила Берлину ноту в связи с сообщением о том, что один из главарей организации Фетуллаха Гюлена (FETÖ) Адиль Оксюз находится в Германии.

По данным дипломатических источников, турецкие власти потребовали от МИД Германии всесторонне изучить указанную информацию, а в случае установления местонахождения террориста - его ареста и последующей экстрадиции.

Отмечается, что в среде военнослужащих ВВС Турции  Оксюз является так называемым «имамом» сторонников FETÖ.  По мнению Анкары, он принял активное участие в провалившемся перевороте 15 июля 2016 года в Турции.

Автор: Нуруль Иман
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