Анкара требует от Германии выдачи «имама» FETÖ

Анкара направила Берлину ноту в связи с сообщением о том, что один из главарей организации Фетуллаха Гюлена (FETÖ) Адиль Оксюз находится в Германии.

По данным дипломатических источников, турецкие власти потребовали от МИД Германии всесторонне изучить указанную информацию, а в случае установления местонахождения террориста - его ареста и последующей экстрадиции.

Отмечается, что в среде военнослужащих ВВС Турции Оксюз является так называемым «имамом» сторонников FETÖ. По мнению Анкары, он принял активное участие в провалившемся перевороте 15 июля 2016 года в Турции.