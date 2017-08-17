В Узбекистане отменены выездные визы

Шавкат Мирзиеев ввел некоторые изменения, связанные с выездом граждан Узбекистана за границу. Он подписал указ об отмене оформления разрешительных стикеров для выезда за границу. В этом же распоряжении Мирзиеева говорится о введении биометрических загранпаспортов. Нововведение вступит в силу с 2019 года.

В документе сообщается, что введение загранпаспорта должно создать «благоприятные условия для населения» и исключить «бюрократическую составляющую и факты проявления коррупции» при оформлении выездных документов.

Новый президент совершает демонстративные шаги, призванные свидетельствовать о перестройке и либерализации созданного Каримовым режима. Хотя многие наблюдатели сомневаются в их искренности.