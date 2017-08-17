В Украину прибыла делегация из Индонезии

В Украину с официальным визитом прибыла делегация из Индонезии. Заместитель Министра иностранных дел Украины Сергей Кислица провел встречу с парламентской делегацией Индонезии во главе с председателем Комиссии по вопросам обороны, международных дел, коммуникаций и информации Совета народных представителей этой страны Абдулом Харисом Алмасихари.

Украинский представитель выразил благодарность индонезийской стороне за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Кислица также выразил надежду на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества между обеими странами.

Собеседники обсудили современное состояние и перспективы украинско-индонезийских отношений, выразили готовность поддерживать высокую динамику политического диалога, в том числе с задействованием механизмов межпарламентского сотрудничества.