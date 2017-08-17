Раввина разоблачили в контрабандной продаже детей

Журналисты одной из израильских газет «Едиот ахаронот» сообщают, что группа раввинов в Израиле вовлечена в контрабандный вывоз беременных женщин из оккупированных палестинских территорий в США для продажи там новорожденных детей.

По словам газеты, эта контрабандная сеть возглавляется раввином-бизнесменом Аароном Йосефи, который хорошо известен среди ортодоксальных евреев.

Для раскрытия преступной сети в «дело» вступила агент под прикрытием Дебора Лей, которая выступала в роли беременной женщины. Она сообщила, что Йосефи признал, что он переправляет молодых беременных еврейских женщин в США, где они рожают детей. В Штатах роженицам предлагается немалая сумма денег для передачи ребенка в систему усыновления и удочерения. В частности, беременной агенту под прикрытием Йосефи обещал 50 тысяч долларов за сдачу своего новорожденного ребенка.

Лей сообщила, что Йосефи как-то рассказал ей: «Если ты узнаешь, какие у меня связи, ты просто не поверишь. Это люди из министерства внутренних дел, полиции, нескольких мэрий. Я однажды договорился с чиновником из МВД обеспечить ей беспроцентный займ, если она окажет мне содействие в переправке (беременных женщин)».

Отмечается, что Йосефи, член «Дегель харота» - литовской фракции партии «Объединенная Тора Иудаизма».