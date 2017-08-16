США: снятие хиджаба обошлось полицейским в 85 000$

Суд американского города Лонг-Бич в штате Калифорния ударил долларом по рукам местным полицейским, насильно снявшим хиджаб с задержанной мусульманки Кирсти Пауэлл (на фото).

За это им пришлось выплатить потерпевшей компенсацию в размере 85 000 долларов США. Девушка была вынуждена провести ночь в камере предварительного заключения непокрытой в присутствии мужчин - полицейских и других задержанных, что нанесло ей сильную душевную травму.

Полицейские действовали согласно своей ведомственной инструкции, запрещающей в камерах предварительного заключения головные уборы, не делая исключения для религиозных.

Теперь суд вынудил их отменить эту инструкцию, а кроме того ввести норму, согласно которой при необходимости снять с подозреваемой-мусульманки головной убор, это может делать только сотрудник женского пола, без присутствия мужчин.