Мать символа египетской Рабии спаслась бегством из страны

Мать мученицы и символа египетской Рабии - Асмы Белгати (на фото) была вынуждена покинуть страну, спасаясь бегством, после того, как хунта убила одну часть ее семьи и бросила в застенки другую.

Напомним, что 17-летняя девушка, среди прочих протестовавшая против хунты Абдельфаттаха ас-Сиси, свергнувшей законного президента Египта Мухаммада Мурси, была застрелена снайпером 14 августа 2013 года.

Тогда на площадь Рабии (Рабаа аль-Адавия) в Каире с мирным протестом против хунты вышли тысячи египтян, и тысячи же приняли смерть мучеников от пуль псов режима. Безоружная, юная девушка, выбранная подонком-снайпером в качестве своей мишени, стала одной из них, но в силу своей невинности и красоты во всем мире стала символом этого протеста и его кровавого подавления.

Асма была дочерью одного из лидеров египетских "Братьев-Мусульман"* Мохамеда Бельтаги. Его хунта держит в своих застенках уже 3 года и с высокой вероятностью приговорит либо к смертной казни, либо к столь длительному (или пожизненному) заключению, которое он имеет все шансы не пережить.

Еще два брата Асмы отправились туда же.

Их жена и мать - Сану Абдель Гавад Мохамед, чтобы избежать повторения их участи, была вынуждена спасти свою жизнь, свободу и достоинство, переселившись в Стамбул.

«Покинуть страну, ради победы, достоинства и процветания которой моя дочь пожертвовала своей жизнью, было нелегким решением», — сказала она. Тем не менее, альтернативой в ее случае были только издевательства и медленная смерть. Так что, наверняка, она последовала совету своих мужа и сыновей, которые хотели оградить от них мать.

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