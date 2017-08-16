В Москве ожидают международный «Праздник Корана»

В Москве анонсировали мероприятие под название «Праздник Корана», которое состоится 8 октября 2017 года в концертном зале Crocus City Hall. Отмечается, что в рамках события состоится финал 18-го Московского международного конкурса чтецов. В нем примут участие 5 лучших чтецов Корана, прошедших отбор из 32 стран. Россию на конкурсе представит Зарифи Баракатулло.

Мероприятие проводится под председательством Совета муфтиев Равиля Гайнутдина. Впервые конкурс прошёл в 1999 году.

Как сообщают организаторы, в этом году на «Празднике Корана» будет предоставлен спектр различный мероприятий для мусульман. В частности, гостей ждет обширная культурная программа в фойе концертного зала. Здесь, при участии почетных гостей и известных Коран-хафизов, состоятся познавательные лекции и мастер-классы, сообщают организаторы.

В программе мероприятия также розыгрыш поездки в умру и хадж, тура в Марокко и Турцию, смартфона iPhone 7. Зрители примут участие в благотворительной дегустации халяль-продуктов, в развлекательном шоу «Представление с мечами» и смогут купить уникальные товары.