На Курбан-байрам Турция отправляет в Катар продовольствие

Турция отправляет в Катар второй корабль с продовольствием, который должен прибыть в место назначения до наступления праздника Курбан-байрам. В этом года он выпадает на 1 сентября.

Планируется, что корабль с сухими продуктами питания, овощами и фруктами выйдет в путь 16 августа и достигнет порта «Хамад» в Дохе 26 августа.

Кроме того, турецкой стороной планируется отправка и третьего корабля с продовольствием для Катара. Это произойдет уже после праздника Курбан-байрам.

Напомним, что первый турецкий корабль с такими продуктами, как молоко, яйца, фрукты и овощи, прибыл в Катар 25 июня.