В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5 по шкале Рихтера. Подземные толчки зафиксированы в 23.49 понедельника по времени UTC (2.49 вторника мск). Эпицентр располагался в 141 километре к юго-западу от населенного пункта Абепура (Abepura). Очаг землетрясения залегал на глубине 36,5 километров.

При этом данных о жертвах или разрушениях не поступало.

Специалисты отмечают, что Индонезия, являясь частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца, располагается на самых активных тектонических плитах. Одна из таких плит передвигается со скоростью семь сантиметров в год.