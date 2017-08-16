Азербайджан увеличивает экспорт природного газа

В правительстве Азербайджана заявили, что в 1-ом полугодии 2017 года страна экспортировала 4 млрд 429,8 млн кубометров природного газа. Это означает, что экспорт увеличился на 9,1% по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года.

«Общая стоимость газа, экспортированного за отчетный период из Азербайджана, составила $652 млн 533,2 тыс. (спад на 7,7%)», - отметили в правительстве.

Экспорт газа, оформленный по упрощенным таможенным декларациям, за I-ое полугодие 2017 года составил 3 млрд 180,6 млн кубометров на сумму $527 млн 932,4 тыс.

Азербайджанский газ в настоящее время экспортируется как непосредственно Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) в Иран и Грузию, так и консорциумом Шах-Дениз по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзерум в Грузию и Турцию.